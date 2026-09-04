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Eskişehir'de kırtasiye denetimleri başladı

Eskişehir'de kırtasiye denetimleri başladı
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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Fiyat etiketi uyumu, CE güvenlik işareti ve ürün bilgileri kontrol ediliyor.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünleri satıan işletmelere yönelik denetimler yaptı.

Tüketicilerin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması amacıyla il genelinde denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, yaklaşan 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşması ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruma amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetim çalışmaları başlatıldı. Okul alışverişlerinin yapıldığı zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

"Yaklaşık 20 gündür denetimlerimiz devam etmekte"

Denetimleri yerinde takip eden Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, "Ticaret Bakanlığımız tarafından yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerimizin güvenli ürüne ulaşmaları ve tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiye ürünlerinin satışına yönelik zincir marketlerde, kırtasiyelerde Bakanımızın talimatları doğrultusunda yaklaşık 20 gündür denetimlerimiz devam etmekte. Bu yaptığımız denetimlerde, fiyat etiketlerinde aradığımız şartların uygun olup olmadığına bakıyoruz. Ayrıntılı fiyat etiketi ile kasa arasında uyuşmazlık olup olmadığını inceliyoruz, rehberlik ve bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca diğer birimlerimiz tarafından ürünlerde CE ürün güvenliği denetimi; okul çantası, kalem çantası, kalemtıraş ve boyalarda CE ürün güvenliği dediğimiz öğrencilerimizin güvenliğini korumak amacıyla etiketlerin bilgilendirmelerinin olup olmadığını, ürünlerde imalatçı ve ithalatçı firmaların bilgilerinin olup olmadığını denetimlerini yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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