Haberler

Eskişehir'de mezun öğrenciler şehri terk etti: 3 bin konut boş kaldı, kiralar düştü

Eskişehir'de mezun öğrenciler şehri terk etti: 3 bin konut boş kaldı, kiralar düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de üniversitelerin kapanması ve mezun öğrencilerin ayrılmasıyla yaklaşık 3 bin konut boş kaldı. Emlakçı Kasım Karakaş, özellikle üniversite çevresinde kiralık evlerin arttığını, kent merkezinde uygun fiyatlı daireler bulunabileceğini belirtti. Kira fiyatlarının geçen yıla göre dengeli olduğunu ifade eden Karakaş, bu durumu kiralık ev arayanlar için fırsat olarak nitelendirdi.

Eskişehir'de mezun üniversite öğrencilerinin şehirden ayrılmasıyla birlikte yaklaşık 3 bin konutun boş kaldığını söyleyen emlakçı Kasım Karakaş, şu anda kiralık ev arayan vatandaşların kent merkezinde daha uygun fiyatlı daireler bulabileceklerini söyledi.

Üniversite şehri Eskişehir'e her yıl farklı şehirlerden binlerce öğrenci gelip gidiyor. Öğrencilerden bazıları yurtlarda kalmayı tercih ederken, bazıları ile okudukları üniversiteye yakın mahallelerden ev kiralıyor. 2025-2026 Akademik Yılı'nın bitmesi ve mezun öğrencilerin şehirden ayrılmasıyla birlikte, özellikle üniversitelerin çevresinde bulunan birçok kiralık ev boş kaldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan emlakçı Kasım Karakaş, şu anda kiralık ev arayan vatandaşların kent merkezinde uygun fiyatlı daireler bulabileceklerini, kenar mahallelerde ise ücretlerin daha yüksek olduğunu ifade etti.

"Bu durumun kiralık ev arayan vatandaşlarımız için fırsat olduğunu söyleyebiliriz"

Kira fiyatlarının geçen yıla kıyasla dengeli seyrettiğini belirten emlakçı Kasım Karakaş, mezun öğrencilerin şehirden ayrılmasıyla üniversite bölgelerindeki boş kiralık konut sayısının yüzde 10 oranında arttığını belirtti. Şu anda kiralanmaya hazır yaklaşık 3 bin boş konut bulunduğundan bahseden Karakaş, bu bölgelerde 15 ile 20 bin TL'ye 2+1 daire kiralanabileceğini dile getirerek, "Üniversitelerin çevrelerindeki mahallelerde şu anda kiralık evler mevcut. Öğrenciler genelde üniversite bölgelerini tercih ettiği için şu anda en çok o taraflarda ev var. Bu durumun kiralık ev arayan vatandaşlarımız için fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda kent merkezindeki konutlar daha ucuzken, kenar mahalleler daha pahalı durumda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı,

Asya ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı

Yeni dönem başlıyor! 39 ilçe kaymakamına okullar için talimat gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul gezisi kabusa döndü! Rus turistten 'Welcome to Türkiye' göndermesi

Bugün de utandık! İstanbul'a gelen Rus turistten manidar paylaşım
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

İran'a saldırdıktan sonra ABD'ye gitti: Zelenski'nin planı ne?

İran'a saldırıp ABD'ye gitti: En önemli önceliği bakın neymiş
Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu

Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu
Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

Gece yarısı kavgaya tutuştular! Geriye sadece kapı kolu ve saat kaldı
Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor

Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor
Bir zamanlar herkes onun peşindeydi! Şimdiyse görenler tanıyamıyor

Bir zamanlar herkes onun peşindeydi! Şimdiyse görenler tanıyamıyor