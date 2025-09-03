Eskişehir'de Mevlid Kandili'nde 1 Ton Hamsi Ücretsiz Dağıtıldı

Eskişehir'de bir hayırseverin satın aldığı 1 ton hamsinin Mevlid Kandili sebebi ile ücretsiz dağıtıldığı balıkçının önünde vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Alışılmış lokma dağıtımı yerine 1,5 kilo balık alan vatandaşlar bu durum karşısında hayrete düştüklerini belirttiler.

Eskişehirli iş insanı İbrahim Macuncu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak kutlanan Mevlid Kandili ve balık sezonunun başlangıcı sebebiyle bir hayır işlemek istedi. Macuncu'nun ücretini karşıladığı, kilo fiyatı tezgahlarda 200 lira olan yaklaşık 1 ton hamsi, Kurtuluş mahallesi İnal sokakta bulunan bir balıkçı dükkanında vatandaşlara dağıtıldı. Bir buçuk kiloluk torbalar halinde ücretsiz dağıtımın yapıldığı balıkçının önünde büyük yoğunluk oluştu. Kandilde lokma ve yemek ikram edilmesine alışık olduklarını belirten vatandaşlar, böyle bir şeyi ilk defa gördüklerini söyledi.

"Vatandaşın ilgisi beklediğimizden yoğun oldu"

İş insanı İbrahim Macuncu, "Balık sezonunun başlangıcından kaynaklı aklımıza böyle bir fikir geldi. Mevlid Kandili münasebetiyle böyle bir hayır yapmak istedik, Allah kabul etsin. Şu anda 1 ton hamsi balığı dağıtıyoruz. Vatandaşın ilgisi beklediğimizden yoğun oldu, biz de şaşırdık" dedi.

"Şu anda dağıttığımız hamsinin kilosu normalde 200 TL"

Balıkçı Mehmet Karatay, "Bugün Peygamber Efendimizin kutlu doğum günü için, İbrahim Macuncu abimiz ücretini ödeyerek aldığı balıkları vatandaşa ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Şu anda dağıttığımız hamsinin kilosu normalde 200 TL. Mevlid Kandili dolayısıyla Peygamber Efendimiz ve İbrahim abimizin hayrına bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Biz de hayra vesile oluyoruz, hayırda yarışalım diyoruz" şeklinde konuştu.

"Lokma ve yiyecek dağıtılmasına alışkınız, ama böylesini ilk defa görüyoruz"

Duyduğu gürültü üzerine dışarıya çıktığını belirten çevre sakini Nejdet Özkan ise, şunları söyledi:

"Burada uzun bir kuyruk var. Görünce şaşırdım, çünkü kandil dolayısıyla ilk defa böyle bir hayır yapılıyor. Biliyorsunuz, normalde lokma ve diğer yiyecekler yapılıp dağıtılıyordu. Böylesini ilk defa gördüm. Biz de geldik. Kandil vesilesiyle yapılan bu yardımı Allah kabul etsin." - ESKİŞEHİR