Haberler

Eskişehir'de Mevlid Kandili'nde 1 Ton Hamsi Ücretsiz Dağıtıldı

Eskişehir'de Mevlid Kandili'nde 1 Ton Hamsi Ücretsiz Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de hayırsever İbrahim Macuncu, Mevlid Kandili vesilesiyle 1 ton hamsiyi vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Balıkçı dükkanının önünde uzun kuyruklar oluştu. Hollanda balık sezonunun başlangıcı dolayısıyla yapılan bu yardım, vatandaşlar arasında büyük bir ilgi gördü.

Eskişehir'de bir hayırseverin satın aldığı 1 ton hamsinin Mevlid Kandili sebebi ile ücretsiz dağıtıldığı balıkçının önünde vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Alışılmış lokma dağıtımı yerine 1,5 kilo balık alan vatandaşlar bu durum karşısında hayrete düştüklerini belirttiler.

Eskişehirli iş insanı İbrahim Macuncu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak kutlanan Mevlid Kandili ve balık sezonunun başlangıcı sebebiyle bir hayır işlemek istedi. Macuncu'nun ücretini karşıladığı, kilo fiyatı tezgahlarda 200 lira olan yaklaşık 1 ton hamsi, Kurtuluş mahallesi İnal sokakta bulunan bir balıkçı dükkanında vatandaşlara dağıtıldı. Bir buçuk kiloluk torbalar halinde ücretsiz dağıtımın yapıldığı balıkçının önünde büyük yoğunluk oluştu. Kandilde lokma ve yemek ikram edilmesine alışık olduklarını belirten vatandaşlar, böyle bir şeyi ilk defa gördüklerini söyledi.

"Vatandaşın ilgisi beklediğimizden yoğun oldu"

İş insanı İbrahim Macuncu, "Balık sezonunun başlangıcından kaynaklı aklımıza böyle bir fikir geldi. Mevlid Kandili münasebetiyle böyle bir hayır yapmak istedik, Allah kabul etsin. Şu anda 1 ton hamsi balığı dağıtıyoruz. Vatandaşın ilgisi beklediğimizden yoğun oldu, biz de şaşırdık" dedi.

"Şu anda dağıttığımız hamsinin kilosu normalde 200 TL"

Balıkçı Mehmet Karatay, "Bugün Peygamber Efendimizin kutlu doğum günü için, İbrahim Macuncu abimiz ücretini ödeyerek aldığı balıkları vatandaşa ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Şu anda dağıttığımız hamsinin kilosu normalde 200 TL. Mevlid Kandili dolayısıyla Peygamber Efendimiz ve İbrahim abimizin hayrına bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Biz de hayra vesile oluyoruz, hayırda yarışalım diyoruz" şeklinde konuştu.

"Lokma ve yiyecek dağıtılmasına alışkınız, ama böylesini ilk defa görüyoruz"

Duyduğu gürültü üzerine dışarıya çıktığını belirten çevre sakini Nejdet Özkan ise, şunları söyledi:

"Burada uzun bir kuyruk var. Görünce şaşırdım, çünkü kandil dolayısıyla ilk defa böyle bir hayır yapılıyor. Biliyorsunuz, normalde lokma ve diğer yiyecekler yapılıp dağıtılıyordu. Böylesini ilk defa gördüm. Biz de geldik. Kandil vesilesiyle yapılan bu yardımı Allah kabul etsin." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var

81 ilde seçim anketi yapıldı, işte çıkan sonuç
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Mourinho'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Mourinho'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motorine dev zam bekleniyor

Depoları doldurun! Gece yarısından itibaren dev zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.