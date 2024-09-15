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Eskişehir'de Mevlid Kandili İçin Özel Programlar Düzenlendi

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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Mevlid Kandili nedeniyle çocuk evlerinde ve huzurevinde özel programlar düzenledi. Çocuklar, kandil geleneklerini yaşatarak hediyelikler ikram etti, yaşlılar ise huzurevinde Kur'an tilavetine katıldı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Mevlid Kandili nedeniyle çocuk evlerinde ve huzurevinde özel programlar düzenlendi.

Mevlid Kandili dolayısıyla çocuk evlerinde kalan minikler için gecenin maneviyatına uygun olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından program gerçekleştirildi. Programda, çocuklar kendi hazırlamış oldukları hediyelikleri komşularına ikram ederek kandil geleneklerini yaşadılar. Ayrıca, Safiye Gönül Bayar Huzurevinde de bir program düzenlendi. Programda, emekli imam olan huzurevi sakini Mehmet Emin Eren tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu. Prorgamı gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, yaşlılarla Mevlid Kandili hakkında sohbet de etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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