Eskişehir'de Lise Öğrencilerine Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi

Eskişehir'de AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, lise öğrencilerine afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi.

Eğitim, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. AFAD eğitmenleri tarafından, afetler ve yangınlarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Afet türleri, doğru davranış şekilleri, yangın sınıfları ve temel söndürme yöntemleri öğrencilere detaylıca anlatıldı. - ESKİŞEHİR