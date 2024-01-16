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Eskişehir'de Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Yapıldı

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Eskişehir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkilileri tarafından 6 noktada 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' yapıldı. DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Balıkdamı Sulak Alanı'nda gerçekleştirilen çalışmada, Osmangazi Üniversitesi'nden Ornitolog Muharrem Karakaya ve YHT Ekolojik Değerlendirme ekibi de yer aldı.

Eskişehir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkilileri tarafından 6 noktada 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' yapıldı.

DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olan Balıkdamı Sulak Alanı'ndaki çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 6 noktada 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' yapıldı. DKMP yetkilileri katkılarından dolayı Osmangazi Üniversitesi'nden Ornitolog Muharrem Karakaya ile YHT Ekolojik Değerlendirme ekibine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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