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Eskişehir'de kasım ayı yurt menüleri öğrencilerin görüşleriyle belirlendi

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Eskişehir'de kasım ayı yurt menüleri öğrencilerin görüşleriyle belirlendi
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Eskişehir'de kasım ayı yurt menüleri, öğrencilerin görüş ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlendi. Yurt Hizmetleri Müdürü Cüneyt Coşkun'un katıldığı komisyonda menüler, gençlerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi esas alınarak değerlendirildi.

Eskişehir'de öğrencilerin görüş ve ihtiyaçları doğrultusunda kasım ayı yurt menüleri belirlendi.

Yurt Hizmetleri Müdürü Cüneyt Coşkun'un katılımıyla menü belirleme komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kasım ayının menüsü hazırlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyetisyenleri, yurt müdürleri, memurlar, öğrenciler ve işletme temsilcilerinin yer aldığı komisyonda, gençlerin görüş ve ihtiyaçları doğrultusunda menüler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesini esas alan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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