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Eskişehir'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Eskişehir'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
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Eskişehir'de bir kadının kamyonet kasasında seyahat etmesi, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücü hakkında işlem yapılması bekleniyor.

Eskişehir'de bir kadının kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan 26 RL 764 plakalı kamyonetin kasasında yolculuk yapan bir kadın göze çarptı. Yasak olmasına rağmen kasasında yolcu taşıyan sürücü, trafik kurallarını ihlal etti. Ortaya çıkan ilginç görüntü, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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