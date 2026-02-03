Haberler

Yükümlüler ara tatilde 6 okulu temizledi

Yükümlüler ara tatilde 6 okulu temizledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 'Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalışma Yükümlülüğü' kapsamında, ara tatil döneminde 6 okulun bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Eskişehir'de 'Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalışma Yükümlülüğü' kapsamında, ara tatil döneminde 6 okulun bakım ve temizlik çalışmalarını yükümlüler gerçekleştirdi.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün koordinesinde tatil dönemi boyunca 1 ilkokul, 3 ortaokul, 1 lise ve 1 özel eğitim meslek okulunda kamu yararına çalışma yapıldı. Dört infaz ve koruma memurunun gözetiminde 25 yükümlünün görev aldığı çalışmalarda binaların bütünüyle temizliği, depoların tasnifi ve bahçe temizliği gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetler sayesinde okulların ortak kullanım alanları daha düzenli ve temiz hale getirilirken, kamu kaynaklarının korunması ve toplumsal faydanın artırılması hedeflendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
'Bayan Popo' lakaplı Sevtap Parman'dan gelen haber sevenlerini üzdü

Yeşilçam'ın gözde yıldızından gelen haber sevenlerini üzdü
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar

Casusluk soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar