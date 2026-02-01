Haberler

Kaldırıma park eden sürücü hem yayaları hem de engellileri hiçe saydı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kaldırıma park edilen bir araç engelli rampasını kapattı ve yayaların yola inerek ilerlemesine neden oldu. Duyarsız sürücü tepkilere neden oldu.

Eskişehir'de kaldırıma park edilen bir araç, yaya trafiğini aksatırken engelli rampasını da ulaşıma kapattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Tolunay Sokak üzerinde, duyarsız bir sürücü tarafından kaldırıma park edilen otomobil vatandaşların tepkisini çekti. Kaldırımı boydan boya işgal eden araç nedeniyle yayalar yola inerek trafiğin içinde ilerlemek zorunda kalırken, sürücünün aracını tam da engelli rampasının üzerine bırakması dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
