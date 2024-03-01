Eskişehir'de Jeotermal Suyla Abdest Kolaylığı

Hava sıcaklığının zaman zaman eksi değerlere düştüğü Eskişehir'de, Reşadiye Camii'nin musluklarından akan jeotermal su, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlara abdest alırken kolaylık sağlıyor.

Eskişehir'de özellikle sabah ve gece saatlerinde kış mevsiminin etkileri hissediliyor. Havaların soğuk olduğu günlerde camilerdeki şadırvanlarda abdest almaya çalışan vatandaşlar zorluk çekerken, Reşadiye Camii'ne gidenler çeşmelerden akan sıcak jeotermal su sayesinde üşümüyor. Sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı ve halk arasında şifalı olduğu bilinen kaynak suları uzak mahallelerdeki vatandaşların ibadet etmek için Reşadiye Camii'ni tercih etmesini sağlarken, cuma namazlarında çeşmelerin başında uzun kuyruklar oluşuyor.

"Daha iyi bir konfor sunuyor"

Sıcak suda abdest almanın vatandaşların ibadetini kolaylaştırdığını söyleyen Hasan Hüseyin Özdemir, "Bu sıcak sular yerin altından çıkıyor. Eskişehir'de zaten genel olarak var. Burası İç Anadolu Bölgesi'nde. Afyon gibi hamam bölgesi buraların hepsi. Çarşı bölgesinde de sıcak sular çok. Orada direkt nehir şeklinde bir yer var, üstünde mermer mozaikler bulunuyor ve daha çok buhar çıkıyor. İyi bir uygulama bence. Kimse soğuk suda abdest almıyor. Daha iyi bir konfor sunuyor. Bir de kış günlerinde Eskişehir'in soğuğunu herkes bilir, acayip kesiyor. Soğuk suyla abdest almak da bir zulüm oluyor. Sıcak suda abdest almak işimizi daha da kolaylaştırıyor" dedi.

"Evim uzakta olsaydı da sıcak su var diye tercih burayı ederdim"

Hüseyin Efe Bahar ise sıcak suyu nedeniyle Reşadiye Camii'nin ibadet için daha fazla tercih edildiğini belirterek, "Reşadiye Camii zaten büyüklüğüyle ve Eskişehir'in merkezinde olmasıyla ünlü bir camii. Burada da sıcak su kaynaklardan sağlanıyor. Böylece tasarruf olmuş oluyor. Aynı zamanda insanlar sıcak suyla abdestini alıyor, elini ve yüzünü yıkıyor. Gayet güzel bir uygulama. Evim uzakta olsaydı da sıcak su var diye tercih burayı ederdim. Diğer camilerde sıcak su paralı olsa da yine sağlanıyor ama burası ücretsiz, onun etkisi var. Ayrıca yaşlı insanlar zaten tramvaya ücretsiz binebiliyor. Buraya kolayca gelebiliyorlar ve geliyorlar da zaten" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR