Arama kurtarma ekipleri iftar çadırında ağırlandı

Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, gönüllü arama kurtarma ekipleri ağırlandı. Ramazan ayının bereketinin paylaşıldığı etkinlikte, İl Başkanı Gürhan Albayrak, kahraman ekiplere teşekkür etti.

Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından kurulan iftar çadırında, gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen iftar programları sürüyor. Ramazan ayının başlangıcı itibariyle açılan iftar çadırında vatandaşlara her gün yemek ikram ediliyor. Son olarak ise Deprem Haftası kapsamında, gönüllü arama kurtarma ekipleri iftar çadırında ağırlandı.

"Fedakarlıklarıyla bizlere her zaman güç veren kahramanlarımıza teşekkür ediyorum"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Ramazan-ı Şerif'in bereketini, her akşam gönlü güzel hemşehrilerimizle aynı sofrada paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün soframızda çok özel misafirlerimiz vardı. Deprem Haftası vesilesiyle zor zamanlarda canla başla sahada olan, umudun adı olan gönüllü arama kurtarma ekiplerimizi ağırladık. Fedakarlıklarıyla bizlere her zaman güç veren kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Rabb'im tuttuğumuz oruçları ve dualarımızı kabul eylesin" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
