Hükümlülere yönelik 'Kadına Şiddetle Mücadele' eğitimi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, Eskişehir 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülere yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitim programı kapsamında hükümlülere, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" çerçevesinde bilgilendirmeler yapıldı. ŞÖNİM uzmanları tarafından verilen seminerde; kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları, şiddetin türleri ve ŞÖNİM bünyesinde yürütülen hizmet modelleri detaylı bir şekilde aktarıldı. Yetkililer, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddetin her türüyle mücadele edilmesi amacıyla benzer eğitim faaliyetlerinin kurumlar arası iş birliğiyle devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

