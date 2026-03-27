Haberler

Hükümlülere yönelik 'Kadına Şiddetle Mücadele' eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülere, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim verildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, Eskişehir 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülere yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitim programı kapsamında hükümlülere, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" çerçevesinde bilgilendirmeler yapıldı. ŞÖNİM uzmanları tarafından verilen seminerde; kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları, şiddetin türleri ve ŞÖNİM bünyesinde yürütülen hizmet modelleri detaylı bir şekilde aktarıldı. Yetkililer, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddetin her türüyle mücadele edilmesi amacıyla benzer eğitim faaliyetlerinin kurumlar arası iş birliğiyle devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü

Bu fotoğraf karesi ölümünden birkaç dakika önce çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor

Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif
Bosna Hersek için Dünya Kupası umutları bitti derken Dzeko sahneye çıktı

Dünya Kupası umutları bitti derken o sahneye çıktı
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor

Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif
Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok

Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı

Yurdun camına çıktı, bir anda kendini boşluğa bıraktı