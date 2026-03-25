Hükümlülere yönelik 'Aile Eğitimi' ve 'Bağımlılıkla Mücadele' seminerleri düzenlendi

Eskişehir'de bulunan ceza infaz kurumlarında hükümlülere yönelik eğitim seferberliği düzenlendi.

L Tipi Kapalı, 2 Nolu Açık ve H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüklerinde gerçekleştirilen programlar kapsamında; "Aile Eğitim Programı" ve "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele" eğitimleri verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen seminerlerde, uzmanlar tarafından aile içi iletişim ve bağımlılıktan korunma yolları anlatıldı. Eğitimlerle, hükümlülerin sosyal hayata adaptasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı