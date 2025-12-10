Nebi Hatipoğlu'ndan Eskişehir'deki yeni doğan bebeklere destek

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun öncülüğünde ve destekleriyle yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi, Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde dünyaya gelen bebekler için ailelerin kapısını çalmaya devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 800 aileye ulaşıldı.

Yeni doğan bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sunmayı amaçlayan çalışma çerçevesinde ailelere; zıbın takımı, biberon, bebek bezi, ıslak mendil ve battaniye içeren özel bakım paketleri hediye edildi. Paketlerin ailelere ulaştırılması ise AK Parti Gençlik Kolları tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

"Bu özel süreçlerinde yanlarında olabilmek benim için en değerli hizmettir"

Hatipoğlu, proje ile ilgili değerlendirmesinde, "Eskişehir'de dünyaya gelen her yavrumuz bizim de evladımızdır. Ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak, bu özel süreçlerinde yanlarında olabilmek benim için en değerli hizmettir. Allah tüm yavrularımıza sağlıklı ve mutlu bir ömür nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Ailelerden gelen mutluluk dolu geri dönüşlerin kendilerine güç verdiğini belirten Hatipoğlu, projenin büyüyerek devam edeceğini söyledi. - ESKİŞEHİR