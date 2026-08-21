Eskişehir’de hayırseverlerden çocuklara özel ’İyilik Durağı’

Eskişehir'de hayırseverler tarafından açılan 'İyilik Durağı'na gelen ihtiyaç sahibi çocuklar dilediğince eğlenirken, ihtiyaç duydukları oyuncak, kıyafet ve kitap gibi eşyaları ücretsiz alabiliyor.

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüleri, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Malhatun Sokak üzerinde hayırseverler tarafından kiralanan bir dükkan, 'İyilik Durağı'na dönüştürüldü. Tarihi yapının içerisi çocuklar için renkli bir şekilde süslenip oyuncaklara donatıldı. Birkaç aydır faaliyet gösteren ve hiçbir şekilde paranın geçmediği, sadece hayır faaliyetlerinin yürütüldüğü noktaya gelen çocuklar, ihtiyaç duydukları oyuncak, kıyafet ve kitap gibi eşyaları ücretsiz alabiliyor. 'İyilik Durağı'nda özellikle ihtiyaç sahibi çocuklara destek olunması amaçlanıyor.

"Özel ihtiyaçlı çocuklarımız öncelik"

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu Gönüllüsü Ayşegül Bozbaş, "Burada çocuklar için bir oyun alanı açtık, zamanla çok kapsamlı bir yer olacak inşallah. Evlerde kullanılmayan oyuncaklar, kitaplar, kıyafetler, yardıma dair her şeyi biz burada kabul ediyoruz. Gönüllü dostlarımızla beraber, özellikle özel ihtiyaçlı çocuklarımız öncelik olmak üzere, ihtiyaç sahibi çocuklarımızla birlikte burada oyunlar oynuyoruz; masal, drama, müzik ve etkinlik günlerimiz var. Çocuklar istedikleri gibi gelip burada oyun oynayabilirler, oyuncaklar ve kitaplar ile beğendikleri kıyafetlerden alabilirler. Ayrıca, onlara özel hazırladığımız ikram malzemelerinden de alabilirler" dedi.

"Onları teşvik etmek için kitap okuma yarışmaları düzenliyoruz"

'İyilik Durağı'nda düzenledikleri etkinliklerden de bahseden Bozbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar arasında beceri yarışmaları yapıyoruz. Onları teşvik etmek için kitap okuma yarışmaları düzenliyoruz, ucuna bazı ödüller koyuyoruz. Buranın çocuklar için çok eğlenceli bir yer olduğunu düşünüyorum. Geldiklerinde çok mutlu oluyorlar. Bizim burada gönüllülere ihtiyacımız, özellikle oyuncak ve kitap konusunda desteğe ihtiyacımız var. Burada para geçmiyor, sadece sevginin geçtiği bir yer diyebilirim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı