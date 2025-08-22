Eskişehir'de Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Eskişehir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babus Mimtaş öncülüğünde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yürütülen halk sağlığı hizmetleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Mevcut faaliyetler masaya yatırılarak güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar değerlendirildi. Ayrıca gelecekteki döneme ilişkin planlamalar yapılarak vatandaşlara daha etkin, verimli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, başkan yardımcıları, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Temen ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) başkanları katıldı. - ESKİŞEHİR