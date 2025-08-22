Eskişehir'de Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Eskişehir'de Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babus Mimtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, halk sağlığı hizmetlerinin mevcut durumu, güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanlar ele alındı. Gelecekteki hizmet planlamaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babus Mimtaş öncülüğünde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yürütülen halk sağlığı hizmetleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Mevcut faaliyetler masaya yatırılarak güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar değerlendirildi. Ayrıca gelecekteki döneme ilişkin planlamalar yapılarak vatandaşlara daha etkin, verimli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, başkan yardımcıları, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Temen ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) başkanları katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı

Tekirdağ'da festival kanlı bitti! Ünlü isme konserde silahlı saldırı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü paniği! İki kişi hayatını kaybetti

Komşu ülkede virüs paniği!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.