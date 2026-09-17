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Eskişehir’de hafızlık yarışmasında çifte birincilik

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Eskişehir’de hafızlık yarışmasında çifte birincilik
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Eskişehir’de düzenlenen Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması’nda Hacı Hilmi Efendi Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencileri iki ayrı kategoride birinci olarak çifte başarıya imza attı.

Eskişehir'de düzenlenen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması'nda Hacı Hilmi Efendi Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri iki ayrı kategoride birinci olarak çifte başarıya imza attı.

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından organize edilen "2026 Yılı Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması", İl Müftülüğü binasında gerçekleştirildi. Hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada; İl Müftüsü Muharrem Gül başkanlığında oluşturulan komisyon üyeleri öğrencilerin performanslarını tek tek değerlendirdi. Yapılan değerlendirmelerin ardından sonuçlar açıklandı. Tepebaşı Müftülüğüne bağlı Hacı Hilmi Efendi Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri iki kategoride de zirveye adını yazdırdı. Hafızlık Yarışması'nda Poyraz Aydın il birincisi olurken, Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Erkekler Kategorisi'nde ise Kuzey Aydın il birinciliğini elde etti.

Eskişehir il birincisi olan Poyraz Aydın ve Kuzey Aydın, düzenlenecek bölge yarışmasında Eskişehir'i temsil etmeye hak kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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