Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Hafızlık Yarışması Düzenlendi

Güncelleme:

Eskişehir'de Odunpazarı Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık yarışmasında birinci olan katılımcılar belirlendi. Yarışmada erkekler ve kadınlar farklı kategorilerde yarıştılar.

Eskişehir'de Odunpazarı Müftülüğünde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca düzenlenen vatandaşlara yönelik hafızlık yarışması yapıldı.

Hafızlık yarışmasında, erkekler 30 cüz kategorisinde Hakan Aslan, kadınlar 5 cüz kategorisinde Fatma Yıldırım, kadınlar 30 cüz kategorisinde ise Sevda Ertuğral birinci olarak Odunpazarı ilçesini il seçmelerinde temsil etme hakkı kazandılar. Odunpazarı Müftülüğü, il seçmelerinde temsil edecek birincileri tebrik ederek, Allah'tan yarışmaya katılan herkesi Kur'an-ı Kerim'den ve yolundan ayırmamasını temennisinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir Kültür Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni yargı paketi kabul edildi mi? 8. Yargı paketinde af yasası var mı? 8. Yargı Paketi'nin ilk 16 maddesi nedir? Çankaya belediyesi hangi parti? Çankaya belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Atlıhan Atila kimdir? CHP Erzurum Belediye Başkan Adayı Atlıhan Atila kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 53. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kızılcık Şerbeti Apo değişti mi, kim oldu? Kızılcık Şerbeti yeni Apo kimdir? Coşkun Çağlar Duran kimdir? CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran kaç yaşında, nereli? Özge Vataner kimdir? CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Özge Vataner kaç yaşında, nereli? Antalya'da Deprem mi oldu? Az önce Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Otobüste engelli adam ve eşinin darp eden saldırgan tutuklandı mı? Engelli adam ve eşinin darp eden saldırganın son durumu ne? Twitch erişim engeli kaldırıldı mı, son durum ne? Twitch'e giriş açıldı mı? Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı! Yaşar İpek kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! Cemil Tugay kimdir? Halk Tv konuğu Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay biyografisi! 1 Mart özel bir gün mü? 1 Mart ne günü, hangi özel gün?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title