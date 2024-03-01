Eskişehir'de Hafızlık Yarışması Düzenlendi

Eskişehir'de Odunpazarı Müftülüğünde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca düzenlenen vatandaşlara yönelik hafızlık yarışması yapıldı.

Hafızlık yarışmasında, erkekler 30 cüz kategorisinde Hakan Aslan, kadınlar 5 cüz kategorisinde Fatma Yıldırım, kadınlar 30 cüz kategorisinde ise Sevda Ertuğral birinci olarak Odunpazarı ilçesini il seçmelerinde temsil etme hakkı kazandılar. Odunpazarı Müftülüğü, il seçmelerinde temsil edecek birincileri tebrik ederek, Allah'tan yarışmaya katılan herkesi Kur'an-ı Kerim'den ve yolundan ayırmamasını temennisinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR