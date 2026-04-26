Eskişehir'de gençler doğa ve tarih gezisinin ardından mangalda buluştu

Eskişehir'de Diyanet Gençlik Ailesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Osmangazi Üniversitesi öğrencileri doğa ve tarih gezisi yaptıktan sonra Regülatör Piknik Alanı'nda bir araya gelerek mangal yaptı.

Eskişehir'in tarihi ve turistik bölgelerinden Odunpazarı ilçesinde yer alan Regülatör Piknik Alanı, bir gençlik buluşmasına ev sahipliği yaptı. Diyanet Gençlik Ailesi organizasyonuyla bir araya gelen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayan gezinin ardından piknik alanında mangal yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen öğrencilerin katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Burada sevgi, muhabbet ve kardeşlik var"

Etkinlik hakkında konuşan Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Ahmet Sacit Ekerim, Diyanet Gençlik Ailesi olarak faaliyetler yürüttüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet Gençlik Ailesi olarak belli zamanlarda muhtelif etkinliklerde bulunuyoruz. Bugün de bir doğa ve tarih gezisi düşünmüştük. Burada sevgi var, muhabbet var, kardeşlik var. Türkiye'nin dört bir yerinden, hatta Nijer'den bile öğrencilerimiz var. Her biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanlı al bayrağı karşısında görüyorsunuz, dağlara kazımışlar. ve onun gölgesi altında, sevgi, muhabbet ve güzellik altında bu güzel havayı solumaya devam ediyoruz."

"Keyifli bir gün geçiriyoruz"

Sınıf arkadaşlarıyla birlikte organizasyona katılan ESOGÜ öğrencisi Yasin Aydın, günü piknik yaparak değerlendirdiklerini söyleyerek, "Bugün buraya piknik yapmaya geldik. Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenci olarak arkadaşlarımla birlikte, sınıf arkadaşlarımla birlikte buraya piknik yapmaya geldik. Burada ateşimizi yakıp, mangalımızı yapıp, ardından akşama doğru tekrardan okulumuza, yurtlarımıza, evlerimize geri dönmeyi planlıyoruz. Öyle günlük güzel bir plan yaptık" dedi.

"Dışarıda yemektense piknik daha mantıklı"

Aynı alanda arkadaşlarıyla vakit geçiren vatandaşlardan Mustafa Emir Nergis ise alanın ferahlığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün buraya piknik yapmak için geldik. Güzel, gayet güzel, ferah. Herkes eğleniyor. Çok kalabalık değil, orta derecedir şu anda. Bugün menüde biraz tavuğumuz, biraz da sucuğumuz var. Malzeme maliyetleri güzel. Yaklaşık üç kişi için bin 500 lira para ödedik. Ama haftada bir kere yapıyoruz zaten. Bir yerde yemektense buraya gelip piknik yapmak daha mantıklı." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı