Eskişehir'de Geçmişi Yaşatma Projesi

Eskişehir'de vatandaşlar atalarının ve köylerinin geçmişlerini yaşatmak amacıyla bir dernek binasının duvarlarını mahalle sakinlerinin fotoğraflarıyla süslüyor. Her hafta sonu bir araya gelen vatandaşlar, duvardaki fotoğraflara bakarak hem vefat eden yakınlarını anıyor hem de geçmişe nostaljik bir yolculuk yapıyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi sakinleri, köylerinin ve büyüklerinin hatıralarını geleceğe taşımak için anlamlı bir etkinlik yürütüyor. Mahalle sakinleri, her hafta sonu toplandıkları Taşlık Mahalle Muhtarlığı ve Dernek Binasının duvarlarına köy halkının geçmişten bugüne fotoğraflarını asıyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bir araya gelen vatandaşlar hem birlik ve beraberliği pekiştiriyor hem de vefat eden yakınlarını hatırlayarak duygusal anlar yaşıyor. Duvarları süsleyen fotoğraflar, köyün hafızasını gelecek nesillere taşıyor. Her geçen gün yenileri eklenen fotoğraflarla birlikte köy sakinleri de adeta geçmişe yolculuk yapıyor.

"Geçmişimizi unutturmamak için yaptık"

Taşlık Mahallesi sakini Volkan Kurt, projenin köy kültürüne sahip çıkmak için yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Yediden yetmişe geçmişlerimiz dahil hepsinin fotoğrafını bir sergi olarak koymak istedik. Gerek misafirlere gerek köyümüz için bizden sonra gelenler için bir hatıra, bir anı olarak kalacak. Güzel bir hareket diye düşünüyoruz. Burasını zaten yeni oluşturduk, dernek binamız çok güzel oldu. Kadın erkekli bir kültürü yaşatmak istiyoruz hep beraber. Burada belki 10 sene öncesinden fotoğraflar da var. Rahmetli babamın fotoğrafı da var. Hepsini görünce bir anı yaşıyoruz burada. Güzel anlar oluyor, güzel bir çalışmayı da bu şekilde yaptık."

"Eskileri hatırlayacağız, köye bir şeyler katacağız"

Taşlık Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Kurt ise çalışmanın kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Bu fotoğrafları asalı 10 gün kadar oldu, daha da asacağız. Köyümüzün eskilerin, ölmüşlerin fotoğraflarını asacağız. Herkese hatırlatacağız, köye bir şeyler yapacağız" dedi. - ESKİŞEHİR