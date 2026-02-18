Haberler

Minik ellerde fenerler, yüreklerde Ramazan sevinci

Minik ellerde fenerler, yüreklerde Ramazan sevinci
Güncelleme:
Eskişehir'de düzenlenen 'Ramazan Fener Alayı' etkinliği, yüzlerce çocuğun katılımı ile Ramazan heyecanını yaşattı. İl Müftüsü Muharrem Gül, etkinliğin amacının Ramazan sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.

Eskişehir'de yüzlerce çocuk ve vatandaşın katılımıyla düzenlenen 'Fener Alayı' etkinliğinde Ramazan heyecanı yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eskişehir Kardeşlik Platformu koordinesinde 'Ramazan Fener Alayı' etkinliği düzenlendi. Reşadiye Camii önünde başlayan fener alayı yürüyüşüne, yediden yetmişe onlarca vatandaş katıldı. Ellerinde kendi hazırladıkları fenerler ve Türk bayraklarıyla tekbir getiren vatandaşlar, Çarşı Camii'ne kadar yürüdü. Kentte unutulmaz bir akşam yaşatan ve güzel görsellik oluşturan etkinlikte, yüzlerce çocuk da yer aldı.

"Amacımız Ramazan sevgisini aşılamak"

Ramazan coşkusunun Eskişehir'de farklı bir heyecanla yaşandığını belirten İl Müftüsü Muharrem Gül, "Eskişehir'imizde Ramazan'ı karşılama etkinlikleri yaptık. Çocuklarımızı sevindirmek, çocuklarımıza Ramazan sevinci, oruç sevgisini aşılamak üzere onların belleklerinde böyle güzel bir yürüyüş yapalım istedik. Burada da çocuklarımıza ödüller, boyamalar, hediyeler verildi. Gaye, Ramazan'ın coşkusunu yaşamak" dedi.

"Balkanlardaki gelenek Eskişehir'de yaşatılıyor"

Fener alayı geleneğinin köklerine değinen Gül, "Balkanlar'da her Ramazan ayı geldiği zaman Ramazan'ı karşılama etkinlikleri yapılırdı. Biz de artık ülkemizde de Eskişehir'imizde de böyle fener alayları yaparak Ramazan'ın bir bayram coşkusu, sevgi coşkusu içerisinde olmasını arzu ediyoruz" diye belirtti.

"Birlikte olursak bayramı bayram gibi yaşarız"

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çeken Müftü Gül, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ramazan'da fakirlerimizle iftar sofralarımızı paylaşıyoruz. Sadakalarımızı, zekatlarımızı vererek hem fakirlerimizi hem çocuklarımızı hem de gençlerimizi bu sevince ortak edersek, birlikte olursak o zaman Ramazan daha iyi olur. Rabbim inşallah birlik beraberlik içerisinde bayram gününe kavuşmayı nasip eylesin."

"Tamamen öğrenmesi ve pekiştirmesi için geldik"

Oğluyla birlikte etkinliğe katılarak bu heyecana ortak olan anne Büşra Yılmaz, "Bu etkinliğe oğlum için geldim. Tamamen Ramazan'la ilgili her şeyi öğrenmesi için. Onun için bir etkinlik oldu çocuk açısından. Oğlum kreşe gidiyor, kreşte etkinliğimiz var. Hocalarımız sayesinde katılım sağladık. Çocuklarımızın Ramazan'ı öğrenmesi için buradayız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
