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Eskişehir'de din görevlileri arasında ezan ve hutbe yarışması heyecanı

Eskişehir'de din görevlileri arasında ezan ve hutbe yarışması heyecanı
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Eskişehir'de din görevlilerinin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu yarışmalarının il finali gerçekleştirildi. Dereceye girenler bölge finalinde Eskişehir'i temsil edecek.

Eskişehir'de din görevlilerinin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma' ve 'Etkili Hutbe Sunumu' yarışmalarının il finali gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlilerinin mesleki bilgi, beceri ve hitabet kabiliyetlerini artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaların Eskişehir ayağı, İl Müftülüğü koordinesinde yapıldı. İl genelinden birçok din görevlisinin katılım sağladığı yarışmada değerlendirmeleri; Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül'ün başkanlığında, Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya'nın da aralarında bulunduğu beş kişilik komisyon yaptı. Komisyonun puanlamaları sonucunda, Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nda Muhammed Akar, Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ise Muhammet Altan il birinciliğini elde etti. Yarışmaların ardından dereceye giren din görevlileri tebrik edildi. İl birincisi olan Muhammed Akar ve Muhammet Altan'ın, ilerleyen tarihlerde düzenlenecek olan Bölge Finali Yarışmaları'nda Eskişehir'i temsil etme hakkı kazandığı belirtildi. Programın sonunda, yarışmalara katılan din görevlilerine Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül ile İl Müftü Yardımcısı Sacit Ekerim tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. İl Müftüsü Muharrem Gül, katılım sağlayan ve dereceye giren tüm din görevlilerini tebrik ederek bölge finalleri için başarı dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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