Eskişehir'de Endüstriyel Kaza Tatbikatı Düzenlendi

Eskişehir'de bir fabrikada 'Endüstriyel Kaza ve KBRN' tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, tatbikat düzenlendi. Bir fabrikada yapılan 'Endüstriyel Kaza ve KBRN' tatbikatına İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve paydaş kurumlar katılım gösterdi. Tatbikatta, afetlerde görev alacak afet grupları ve koordinasyon birimlerinin rollerinin belirlenmesi amaçlandı. - ESKİŞEHİR