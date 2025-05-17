Eskişehir'de Endüstriyel Kaza Tatbikatı Düzenlendi

Eskişehir'de Endüstriyel Kaza Tatbikatı Düzenlendi
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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Eskişehir'de bir fabrikada 'Endüstriyel Kaza ve KBRN' tatbikatı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer paydaşların katılımıyla yapılan tatbikatta, afet grupları ve koordinasyon birimlerinin rolleri belirlendi.

Eskişehir'de bir fabrikada 'Endüstriyel Kaza ve KBRN' tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, tatbikat düzenlendi. Bir fabrikada yapılan 'Endüstriyel Kaza ve KBRN' tatbikatına İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve paydaş kurumlar katılım gösterdi. Tatbikatta, afetlerde görev alacak afet grupları ve koordinasyon birimlerinin rollerinin belirlenmesi amaçlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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