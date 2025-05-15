Eskişehir'de 'Ellerim Sesin Olsun' Projesi Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Eskişehir'de 'Ellerim Sesin Olsun' Projesi Kapanış Töreni Gerçekleştirildi
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Eskişehir Valiliği koordinasyonunda yürütülen ve işitme engelli bireylerle iletişimi güçlendiren 'Ellerim Sesin Olsun' projesinin kapanış töreninde, 74 kamu personeline işaret dili sertifikaları verildi. Toplamda 114 kamu personeli bu eğitimden faydalandı.

Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve işitme engelli bireylerle iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan 'Ellerim Sesin Olsun' projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde gönüllü olarak işaret dili eğitimine katılan 74 kamu personeline daha sertifikaları verildi. Böylece projeyle toplamda 114 kamu personeli işaret dili eğitimi almış oldu. Engelliler Haftası'na denk gelen törenin farkındalık oluşturma açısından önemli olduğunu vurgulayan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kamu hizmetlerinde erişilebilirliği artırmaya yönelik bu tür gönüllü girişimlerin değerine dikkat çekerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kapanış törenine Vali Aksoy'un yanı sıra protokol üyeleri katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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