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Eskişehir’de elektrik kesintisi yaşandı, OEDAŞ trafo merkezi arızasını duyurdu

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OEDAŞ açıklamasına göre, Eskişehir İletim Trafo Merkezi kaynaklı arıza nedeniyle şehrin bazı bölgelerine geçici enerji verilemedi. Bugün kent genelinde yaşanan geniş çaplı kesinti sonrası arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor, tamamlanınca enerji arzı yeniden sağlanacak.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir İletim Trafo Merkezi'nden kaynaklanan arıza nedeniyle şehrin bazı bölgelerine bir süre geçici olarak enerji verilemediği belirtildi.

Bugün kent genelinde geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. OEDAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından elektrik kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı. Bahse konu açıklamada, "Eskişehir İletim Trafo Merkezi'nden kaynaklanan arıza nedeniyle şehrin bazı bölgelerine geçici olarak enerji verilememektedir. Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji arzı yeniden sağlanacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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