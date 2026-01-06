Haberler

Kanseri yenen küçük çocuğun bilgisayar hayali gerçek oldu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde düzenlenen el sanatları sergisinden elde edilen gelirle, kanser tedavisi gören 9,5 yaşındaki B.S.'nin dizüstü bilgisayar hayali gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde düzenlenen el sanatları sergisinden elde edilen gelirle, kanser tedavisi gören 9,5 yaşındaki bir çocuğun dizüstü bilgisayar hayali gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı tarafından 24-25 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 'El İşi ve El Sanatları Sergisi'nin geliri anlamlı bir bağışa dönüştü. Sergiden elde edilen kazançla, kanser tedavisini başarıyla tamamlayan ve sağlık durumu iyiye giden 9,5 yaşındaki B.S. adlı hastaya hayalini kurduğu dizüstü bilgisayar teslim edildi.

Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, maddi imkanları kısıtlı olan ve babası da sağlık sorunlarıyla mücadele eden ailenin teşekkürlerini ileterek; sergiye emek veren hastalar, aileler, sağlık çalışanları ve gönüllülerin desteğiyle bu mutluluğun yaşandığını kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
