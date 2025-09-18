Eskişehir'de Eğitim Yılı Toplantısı: Vali Aksoy'dan Önemli Mesajlar

Eskişehir'de '2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Resmi Okul ve Kurum Müdürleri Sene Başı Toplantısı' Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

İldeki tüm okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Aksoy, okul öncesi 5 yaş grubunda Eskişehir'in Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ancak hedefin yüzde 100 olması gerektiğini vurguladı. Devamsızlık konusuna özel olarak değinen Vali Aksoy, öğrencilerin takibinin günlük olarak yapılmasını, velilerle iletişim kurulmasını ve öğrencilerin suça veya olumsuzluklara yönelmemesi için hassasiyet gösterilmesini rica etti.

Tüm eğitim yöneticilerinden daha fazla gayret göstermeleri istendi

Vali Aksoy, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının, göçmen öğrencilerin ve sokakta çalışan çocukların mutlaka eğitime kazandırılması gerektiğini, okul çevrelerinde güvenlik, seyyar satıcılar ve akran zorbalığına karşı önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi. 'Türkiye Yüzyılında Geleceğin Yıldızları' projesine değinerek öğrencilerin ilgi alanlarına göre spor, sanat ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesinin önemini vurgulayan Vali Aksoy, rehberlik hizmetlerinin işlevselliğini artırma çağrısında bulunarak öğrencilerin sorunlarını rehber öğretmenlerle paylaşma oranının çok düşük olmasının kaygı verici olduğunu ifade etti. Vali Aksoy, tüm eğitim yöneticilerinden daha fazla gayret göstermelerini isteyerek konuşmasını tamamladı.