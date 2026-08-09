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Duraksız Mahallede Koltuklu Bekleme Çözümü

Duraksız Mahallede Koltuklu Bekleme Çözümü
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Eskişehir’in kırsal Akçakaya Mahallesi’nde vatandaşlar, otobüs durağı olmaması nedeniyle çareyi yol kenarına eski bir koltuk koymakta buldu.

Eskişehir'in kırsal Akçakaya Mahallesi'nde vatandaşlar, otobüs durağı olmaması nedeniyle çareyi yol kenarına eski bir koltuk koymakta buldu.

Kırsal bölgede yol üzerinde herhangi bir kapalı durak veya oturma alanı bulunmaması üzerine harekete geçen Akçakaya Mahallesi sakinleri, evde kullanılmayan eski bir koltuğu otobüs güzergahına taşıdı. Otobüs ve minibüs saatlerini yol kenarındaki koltukta oturarak bekleyen vatandaşların ilginç çözümü, yoldan geçen sürücülerin ve çevredekilerin dikkatini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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