Haberler

Eskişehir'de Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması: Yaşlılara Renkli Bir Gezi Düzenlendi

Eskişehir'de Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması: Yaşlılara Renkli Bir Gezi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle huzurevindeki yaşlılar için Masal Şatosu, Sualtı Dünyası ve Hayvanat Bahçesi gezisi düzenlendi. Etkinlikle yaşlı bireylerin topluma katkıları ve saygı vurgulandı.

Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle, huzurevinde kalan yaşlılar için Masal Şatosu, Sualtı Dünyası ve Hayvanat Bahçesi gezisi düzenlendi.

Yaşlı bireylerin topluma kattıkları değerleri hatırlatmak ve onlara duyulan saygıyı vurgulamak amacıyla her yıl 1 Ekim'de Dünya Yaşlılar Günü kutlanıyor. Bu çerçevede, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alan yaşlılar için Masal Şatosu, Sualtı Dünyası ve Hayvanat Bahçesi gezisi düzenlendi. Gezi sırasında ortaya çıkan renkli kareler, görenleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasında bir ilk! 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Davada bir ilk! Bugün hakim karşısına çıkacaklar
İnanılmaz maç! Manchester City, 90. dakikada yıkıldı

İnanılmaz maç! 90. dakikada şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.