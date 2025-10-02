Eskişehir'de Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması: Yaşlılara Renkli Bir Gezi Düzenlendi

Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle, huzurevinde kalan yaşlılar için Masal Şatosu, Sualtı Dünyası ve Hayvanat Bahçesi gezisi düzenlendi.

Yaşlı bireylerin topluma kattıkları değerleri hatırlatmak ve onlara duyulan saygıyı vurgulamak amacıyla her yıl 1 Ekim'de Dünya Yaşlılar Günü kutlanıyor. Bu çerçevede, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alan yaşlılar için Masal Şatosu, Sualtı Dünyası ve Hayvanat Bahçesi gezisi düzenlendi. Gezi sırasında ortaya çıkan renkli kareler, görenleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR