Haberler

Eskişehir'de dondurucu soğuğa rağmen gondol seferleri devam ediyor

Eskişehir'de dondurucu soğuğa rağmen gondol seferleri devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü günlerde dondurucu soğuğa rağmen vatandaşlar gondol seferlerine katılarak kış manzarasının tadını çıkardı.

Eskişehir'de dondurucu soğuğa rağmen gondol seferlerine ilgi gösteren vatandaşlar görenleri hayrete düşürüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de kar yağışı etkili olmasının ardından hava hissedilir şekilde soğurken, kent merkezinde sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düştü. Ancak bu durum bazı vatandaşların gondola binmesinin önüne geçmedi. Oldukça soğuk olan havaya eldivenlerini ve berelerini giyip gondola binen vatandaşlar, görenleri hayrete düşürdü. Çocuklarıyla ve aileleriyle gondol turu yapan kişiler, çevredeki vatandaşların bakışları arasında Porsuk Çayı'nda kış manzarasının tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi