Eskişehir'de dondurucu soğuğa rağmen gondol seferleri devam ediyor

Eskişehir'de dondurucu soğuğa rağmen gondol seferlerine ilgi gösteren vatandaşlar görenleri hayrete düşürüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de kar yağışı etkili olmasının ardından hava hissedilir şekilde soğurken, kent merkezinde sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düştü. Ancak bu durum bazı vatandaşların gondola binmesinin önüne geçmedi. Oldukça soğuk olan havaya eldivenlerini ve berelerini giyip gondola binen vatandaşlar, görenleri hayrete düşürdü. Çocuklarıyla ve aileleriyle gondol turu yapan kişiler, çevredeki vatandaşların bakışları arasında Porsuk Çayı'nda kış manzarasının tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR