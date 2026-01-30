Yükümlülere 'Her Yaşta Sağlık Eğitimi' verildi

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nde yükümlüler için 'Her Yaşta Sağlık Eğitimi' semineri gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, yükümlülüklere yönelik bir seminer düzenlendi. Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) kapsamında verilen seminerde, Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi'nden Dr. Gamze Sunar tarafından kanser ve korunma yolları anlatıldı. - ESKİŞEHİR