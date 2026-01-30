Haberler

Yükümlülere 'Her Yaşta Sağlık Eğitimi' verildi

Yükümlülere 'Her Yaşta Sağlık Eğitimi' verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, yükümlüler için 'Her Yaşta Sağlık Eğitimi' semineri düzenledi. Dr. Gamze Sunar, seminerde kanser ve korunma yollarını anlattı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nde yükümlüler için 'Her Yaşta Sağlık Eğitimi' semineri gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, yükümlülüklere yönelik bir seminer düzenlendi. Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) kapsamında verilen seminerde, Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi'nden Dr. Gamze Sunar tarafından kanser ve korunma yolları anlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu

Kayıp olarak aranan genç, imza için gittiği kurumda ölü bulundu
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Kars'ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu

Kayıp olarak aranan genç, imza için gittiği kurumda ölü bulundu
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı