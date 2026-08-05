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Eskişehir'de 'Çocuklar Oynasın' Projesiyle Çocuklar Hem Eğlendi Hem Öğrendi

Eskişehir'de 'Çocuklar Oynasın' Projesiyle Çocuklar Hem Eğlendi Hem Öğrendi
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Eskişehir Valiliği himayesinde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Çocuklar Oynasın' projesi kapsamında, Gençlik Merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle çocuklar oyun, spor ve resim gibi aktivitelerle dolu verimli bir gün geçirdi.

Eskişehir'de hayata geçirilen 'Çocuklar Oynasın' projesi kapsamında çocuklar eğlenceli ve verimli bir gün geçirdi.

Eskişehir Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 'Çocuklar Oynasın' projesi yürütülüyor. Gençlik Merkezlerinde hayata geçirilen kapsamında, çeşitli etkinlikler düzenlendi. Projeye katılan çocuklar; oyun, spor ve resim etkinlikleriyle dolu, eğlenceli ve verimli bir gün geçirme fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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