Minik öğrencilerden Hacı Seyit Camii'ne ziyaret
Eskişehir Suzan Gürcanlı İlkokulu ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri, 'Cami-Çocuk Buluşması' kapsamında Hacı Seyit Camii'ni ziyaret ederek ibadet alanları ve İslam mimarisi hakkında bilgi edindiler.

Eskişehir Suzan Gürcanlı İlkokulu ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri, 'Cami- Çocuk Buluşması' kapsamında Tepebaşı Müftülüğüne bağlı Hacı Seyit Camii'ni öğretmenleriyle beraber ziyaret etti.

Ziyaret sırasında cami görevlileri Mehdi Çobanoğlu ve Cihan Yüksel, misafirleriyle yakından ilgilenerek onlara caminin bölümlerini tanıttı. Caminin manevi atmosferini çocuklara sevdirmeyi amaçlayan anlatımlarda, ibadet alanlarının yanı sıra İslam mimarisi ve cami adabı hakkında bilgiler paylaşıldı. Çocuklar için öğretici ve keyifli bir deneyim yaşatan ziyaret, meraklı sorularla renklendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
