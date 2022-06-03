Eskişehir'de Çevreciler Şenlikte Buluşacak - Haberler

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Eskişehir'de Çevreciler Şenlikte Buluşacak

ANKA - Yerel
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Eskişehir'de Çevreciler Şenlikte Buluşacak

Eskişehir'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda, yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Çevre Şenliği düzenlenecek.

Eskişehir'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda, yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Çevre Şenliği düzenlenecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) iş birliğiyle Çevre Şenliği düzenlenecek.

5 Haziran Pazar günü Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleşecek Çevre Şenliği, saat 13.30'da Masal Şatosu önünden Amfi Tiyatroya yapılacak yürüyüşle başlayacak.

14.00'te Amfi Tiyatroda Ödül Töreni ve Okul Gösterileri gerçekleştirilecek. 15.00-18.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, Eskişehir Kent Konseyi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi, Çocuk Hakları Birimi, ESMEK, Gençlik Merkezi, Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Ak Geri Dönüşüm, TÜBİSAD, TEMA, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Eskişehir Gelişim Okulları, Özel Bilnet Eskişehir Okulları, Eskişehir Şehir Koleji, Etkin Koleji, Genç Ufuk Koleji çeşitli, atölyeler ve etkinlikler düzenleyecek.

Çevre Şenliği etkinlik alanında ayrıca Karikatürist Atila Özer'in "Çevre" konulu karikatürleri sergilenecek.

ANKA / Yerel

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