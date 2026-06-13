Eskişehir'de ÇEDES kapanış programı Filistin temasıyla gerçekleştirildi

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi Yıl Sonu Kapanış Programı, Eskişehir'de temsilci öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Filistin teması çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Sumud Flotilla gönüllüsü ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir İl Başkanı Mehmet Şirin Aslan, Filistin'deki durum ve sürece dair bilgileri öğrencilerle paylaştı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği sunumun ardından, Dürüşken Kardeşler tarafından seslendirilen Filistin ezgileri salonda duygusal anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında, öğrencilerin edindikleri bilgileri pekiştirmek amacıyla Filistin temalı bir Kahoot yarışması da düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından program sona erdi. Düzenlenen bu anlamlı etkinliklerle öğrencilerin Filistin konusundaki farkındalıklarının artırılması sağlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı