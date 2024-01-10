Eskişehir'de Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Eskişehir'de çalışan yerel ve ulusal basın mensupları, düzenlenen '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' organizasyonunda bir araya geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' sebebiyle bir yemek organizasyonu düzenledi. Düzenlenen organizasyona Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan katıldı.

Düzenlenen organizasyonda, görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlanarak, meslek hakkında konuşmalar gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR