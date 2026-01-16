'Bağımlılıktan Kurtulma ve Sağlıklı Yaşam' konulu konferans yapıldı

Eskişehir'in Emek Mahallesi'nde 'Bağımlılıktan Kurtulma ve Sağlıklı Yaşam' konulu konferans gerçekleştirildi.

2026 yılının 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesi kapsamında, Emek Mahallesi'nde yapılması planlanan eğitimler başladı. Dün saat 13.30'da Emek AK Parti İrtibat Bürosu'nda 'Bağımlılıktan Kurtulma ve Sağlıklı Yaşam' konferansı yapıldı. Mahalle halkının katılım gösterdiği ve ilgiyle takip edilen programın oldukça verimli geçtiği belirtildi. - ESKİŞEHİR