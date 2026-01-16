Haberler

'Bağımlılıktan Kurtulma ve Sağlıklı Yaşam' konulu konferans yapıldı

'Bağımlılıktan Kurtulma ve Sağlıklı Yaşam' konulu konferans yapıldı

Eskişehir'in Emek Mahallesi'nde 2026 'Bağımsızlık Yılı' kapsamında düzenlenen 'Bağımlılıktan Kurtulma ve Sağlıklı Yaşam' konferansı mahalle halkının yoğun katılımı ile yapıldı.

Eskişehir'in Emek Mahallesi'nde 'Bağımlılıktan Kurtulma ve Sağlıklı Yaşam' konulu konferans gerçekleştirildi.

2026 yılının 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesi kapsamında, Emek Mahallesi'nde yapılması planlanan eğitimler başladı. Dün saat 13.30'da Emek AK Parti İrtibat Bürosu'nda 'Bağımlılıktan Kurtulma ve Sağlıklı Yaşam' konferansı yapıldı. Mahalle halkının katılım gösterdiği ve ilgiyle takip edilen programın oldukça verimli geçtiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
