Haberler

Eskişehir'de Atama Süreçleri Değerlendirildi

Eskişehir'de Atama Süreçleri Değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muammer Demirkan başkanlığında atama işlemleri üzerine bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda süreçlerin birliği ve sorunların çözümleri tartışıldı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muammer Demirkan başkanlığında yapılan toplantıda atama süreçleri masaya yatırıldı.

Müdür Vekili Muammer Demirkan başkanlığında atama ve yer değiştirme iş ve işlemlerine dair bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İlçe milli eğitim müdürlükleri, personel şube müdürlüğü atama biriminden sorumlu şube müdürleri ve şeflerin katıldığı toplantıda, süreçlerde birlikteliğin sağlanması, karşılaşılan sorunların çözümü ve uygulama esaslarının belirlenmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
Olaylı derbi sonrası 'hakaret' davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi

Savcı, Fenerbahçeli eski yöneticinin hapsini istedi
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.