Eskişehir'de Atama Süreçleri Değerlendirildi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muammer Demirkan başkanlığında yapılan toplantıda atama süreçleri masaya yatırıldı.

Müdür Vekili Muammer Demirkan başkanlığında atama ve yer değiştirme iş ve işlemlerine dair bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İlçe milli eğitim müdürlükleri, personel şube müdürlüğü atama biriminden sorumlu şube müdürleri ve şeflerin katıldığı toplantıda, süreçlerde birlikteliğin sağlanması, karşılaşılan sorunların çözümü ve uygulama esaslarının belirlenmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR