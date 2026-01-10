Haberler

'Ailece Camide Buluşuruz' etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde düzenlenen 'Ailece Camide Buluşuruz' etkinliği, gençlerin manevi gelişimi üzerine yapılan sohbetler ve çeşitli aktivitelerle tamamlandı.

Eskişehir'de düzenlenen 'Ailece Camide Buluşuruz' isimli etkinlik vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, Seyitgazi İlçesi'ne bağlı Kırka Mahallesi'ndeki Maden Camii'nde yapıldı. Yatsı namazının ardından başlayan programda İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya, gençlere yönelik kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbette; gençliğin önemi, Hz. Peygamber'in gençlere verdiği değer ve Müslüman gencin sahip olması gereken özellikler üzerine konuşuldu.

"Müslüman genç; çalışkan, ahlaklı, bilinçli ve sorumluluk sahibi olmalı"

Seyitgazi İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya, gençlerin bir milletin geleceği olduğunu vurguladı. Mümin bir gencin sadece akademik başarıyla yetinmemesi gerektiğini vurgulayan Müftü Kaya, "Gençlerimiz bir yandan ilim ve eğitim yoluyla dünyasını imar ederken, diğer yandan iman, ibadet ve ahlaki değerlerle maneviyatını da ihya etmelidir. Müslüman genç; çalışkan, ahlaklı, bilinçli ve sorumluluk sahibi olmalı, hem dünyaya hem ahirete yönelik çift yönlü bir donanıma sahip olmalıdır" dedi.

Programda gençlerle birlikte çeşitli etkinlikler yapıldı

Bu tür programların gençlerin manevi gelişimi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Müftü Kaya, programın hazırlanmasında emeği geçen Seyitgazi Gençlik Koordinatörü Tahsin Öztürk, Koordinatör Yardımcısı Muhammet Cemal Bektaş, katkı sunan din görevlileri ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Sohbetin ardından programa katılan gençlerle birlikte çeşitli etkinlik ve aktiviteler gerçekleştirildi. Program, katılımcılara ikram dağıtılması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
