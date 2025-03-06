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Eskişehir'de Aile Destek Merkezi Kursiyerlerine Eğitim Verildi

Eskişehir'de Aile Destek Merkezi Kursiyerlerine Eğitim Verildi
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Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Eğitim Programı çerçevesinde ADEM kursiyerlerine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Eğitimde, çocuk gelişimi üzerine bilgiler paylaşıldı.

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün '2025 #Aileyılı' çalışmaları sürüyor. Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde, müdürlük personeli tarafından ADEM kursiyerlerine eğitim verildi. Eğitimde, Hayatın İlk Çeyreği (0-18 Yaş Gelişim Dönemleri) konusu ele alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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