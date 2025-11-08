Eskişehir'de Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce ( Afad ) Eskişehir Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü'nde afet ve yangın farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitime, yurt öğrencileri ve personeli katılım sağladı. Afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış ve yangınla mücadele konuları AFAD ekipleri tarafından katılımcılara detaylıca anlatıldı. Katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

AFAD İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Afetlere hazır, bilinçli bir toplum için eğitimlerimiz sürüyor" ifadeleri yer aldı - ESKİŞEHİR