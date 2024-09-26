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Eskişehir'de Afet Riskleri ve Önlemleri Değerlendirildi

Eskişehir'de Afet Riskleri ve Önlemleri Değerlendirildi
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Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette kentteki afet riskleri ve alınan önlemleri değerlendirdi.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ( Afad ) ziyarette bulunan Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz ile kentteki afet riskleri ve alınan önlemler değerlendirildi.

Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Yılmaz, İl AFAD Müdürlüğü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Yılmaz'a AFAD yetkilileri tarafından Eskişehir'in afet riskleri ve alınan önlemlerle ilgili bilgi aktarıldı. Ayrıca birçok konu hakkında görüşmeler yapılırken, yürütülen faaliyetler hakkında istişarelerde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökhan Yılmaz Marmara AFAD

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