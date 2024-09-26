Eskişehir'de Afet Riskleri ve Önlemleri Değerlendirildi

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ( Afad ) ziyarette bulunan Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz ile kentteki afet riskleri ve alınan önlemler değerlendirildi.

Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Yılmaz, İl AFAD Müdürlüğü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Yılmaz'a AFAD yetkilileri tarafından Eskişehir'in afet riskleri ve alınan önlemlerle ilgili bilgi aktarıldı. Ayrıca birçok konu hakkında görüşmeler yapılırken, yürütülen faaliyetler hakkında istişarelerde bulunuldu. - ESKİŞEHİR