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Eskişehir'de ADEM Kursiyerlerine Bilinçlendirme Eğitimi

Eskişehir'de ADEM Kursiyerlerine Bilinçlendirme Eğitimi
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Eskişehir’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ertuğrulgazi ADEM kursiyerlerine yönelik Aile Eğitim Programı çerçevesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Eğitimler kapsamında "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci, Okul ve Aile" ile "Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli Kullanımı" başlıkları ele alındı.

Seminerde uzmanlar tarafından çocukların sağlıklı gelişim sürecinde mahremiyet bilincinin taşıdığı önem ve bu süreçte okul ile aile arasındaki iş birliğinin gerekliliği vurgulandı. Ayrıca günümüzde yaygınlaşan bilişim teknolojileri ile internetin güvenli ve bilinçli kullanımına ilişkin yöntemler kursiyerlere aktarıldı.,

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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