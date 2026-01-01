Haberler

Kırka Mahallesi sakinleri 2026 yılının ilk sabah namazını birlikte kıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Kırka Mahallesi'nde düzenlenen manevi etkinlikte vatandaşlar, 2026 yılının ilk sabah namazını bir arada eda etti. Müftü Şahmurat Kaya, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Eskişehir'in Kırka Mahallesi'nde düzenlenen manevi bir etkinlikte buluşan vatandaşlar, 2026 yılının ilk sabah namazını birlikte eda etti.

Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 'Sabah Namazı Buluşması', Kırka Çarşı Camii'nde gerçekleştirildi. Namaz sonrası konuşan Seyitgazi Müftüsü Şahmurat Kaya, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Kaya, huzurun ancak Allah'ı zikrederek ve ibadet ederek mümkün olduğunu ifade etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden etkinlikte başta Filistin, Yemen ve Doğu Türkistan olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan Müslümanlar anıldı. Kırka sakinleri, Türkiye'nin huzuru, birliği ve selameti için dua etti. Etkinlik, katılımcılara çorba ikram edilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler