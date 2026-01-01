Kırka Mahallesi sakinleri 2026 yılının ilk sabah namazını birlikte kıldı

Eskişehir'in Kırka Mahallesi'nde düzenlenen manevi bir etkinlikte buluşan vatandaşlar, 2026 yılının ilk sabah namazını birlikte eda etti.

Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 'Sabah Namazı Buluşması', Kırka Çarşı Camii'nde gerçekleştirildi. Namaz sonrası konuşan Seyitgazi Müftüsü Şahmurat Kaya, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Kaya, huzurun ancak Allah'ı zikrederek ve ibadet ederek mümkün olduğunu ifade etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden etkinlikte başta Filistin, Yemen ve Doğu Türkistan olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan Müslümanlar anıldı. Kırka sakinleri, Türkiye'nin huzuru, birliği ve selameti için dua etti. Etkinlik, katılımcılara çorba ikram edilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR