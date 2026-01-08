Haberler

Eskişehir'de geçen yıl nüfus ve vatandaşlık alanında 460 bin işlem yapıldı

Güncelleme:
Eskişehir Valiliği, 2025 yılında İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği hizmetleri açıkladı. Yıl boyunca 74 bin 66 kimlik kartı, 68 bin 403 sürücü belgesi, 41 bin 843 pasaport ve 64 bin 51 adres beyanı işlemi yapıldı.

Eskişehir'de 2025 yılında 460 bin 156 nüfus ve vatandaşlık işlemi yapıldı.

Eskişehir Valiliği, "İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü 2025 Faaliyetleri" raporunu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile bağlı ilçe nüfus müdürlüklerince 2025 yılı boyunca yürütülen hizmetler kapsamında; 74 bin 66 kimlik kartı, 68 bin 403 sürücü belgesi, 41 bin 843 pasaport ve 64 bin 51 adres beyanı işlemi gerçekleştirildi. İl genelinde kimlik kartı alma oranının yüzde 99, sürücü belgesi alma oranının ise yüzde 95 olduğu belirtilirken; cezaevlerindeki 2 bin 43 kişiye ve Gezici Kayıt Terminali ile evinden çıkamayan 990 vatandaşa adreste hizmet verildiği, günlük ortalama ise bin 840 vatandaşın nüfus hizmetinden yararlandığı kaydedildi. - ESKİŞEHİR

