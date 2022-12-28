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Eskişehir'de '20 liralık kazak' izdihamı

Yerel Haberler

Eskişehir'de '20 liralık kazak' izdihamı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir seyyar satıcı tarafından 20 liraya satılan kazakları almak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir seyyar satıcı tarafından 20 liraya satılan kazakları almak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesinde ucuza satılan kazaklar sebebiyle izdiham yaşandı. Bir seyyar satıcı tarafından 20 liraya satışa sunulan kazaklar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ucuza kazak almak isteyen insanlar yoğunluk oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eskişehir Tepebaşı Yerel Haberler

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