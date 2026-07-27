Haberler

Eskişehirli Kardeşler: Simit Satarak Hem Para Biriktiriyor Hem Ticaret Öğreniyor

Eskişehirli Kardeşler: Simit Satarak Hem Para Biriktiriyor Hem Ticaret Öğreniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 8 ve 9 yaşındaki iki kardeş, babalarının gözetiminde simit satarak hem para kazanmayı hem de ticareti öğreniyor. Babaları, çocukların hayatı tanıması ve büyüdüklerinde zorlanmamaları için bu deneyimi yaşattığını belirtiyor.

Eskişehir'de 8 yaşındaki Nail Eren ve 9 yaşındaki kardeşi Tenzile, ebeveynlerinin gözetiminde simit satarak nasıl para kazanılacağını öğreniyor.

Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nde Nail Eren Elik ve kız kardeşi Tenzile Elik, ailesiyle birlikte dışarıya gezmeye çıktıklarında çevredeki vatandaşlara simit satıyor. Hem para biriktiren hem de ticareti öğrenen kardeşler, birlikte dolaşırken renkli görüntüler oluşturuyor. Çocukların babası Beytullah Elik, "Biz çocuklarımıza yol gösteriyoruz. Bizim kontrolümüzde bir şeyler öğreniyorlar. Amacımız, para nasıl kazanılıyor, nasıl harcanıyor, bunları öğrenmeleri. Bizleri gören vatandaşlarda seviniyorlar, hoşlarına gidiyor. Simit alan insanların amacı, onları sevindirmek oluyor. Biz de çocuklara hayatı buradan göstermeye başlıyoruz. Küçüklükten alıştıralım ki, büyüdüklerinde zorlanmasınlar istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltında! Suçlama hayli ağır
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Vargas'ın
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif
Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Jeff Bezos'un kızı kuyruğu atladı! Görüntü kısa sürede gündem oldu

Havalimanında olay görüntü! Kuyruğu atlayan kişi bakın kim çıktı
'Evde uyuyordum' dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi

"Evde uyuyordum" dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi