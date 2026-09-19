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Eskişehir’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

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Eskişehir’de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
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Eskişehir Valiliği meydanında düzenlenen Gaziler Günü anma programı, çelenk sunumu, tören konuşmaları ve okunan şiirlerle gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği meydanında düzenlenen Gaziler Günü anma programı, çelenk sunumu, tören konuşmaları ve okunan şiirlerle gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Eskişehir Valiliği önünde anma programı düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından bando eşliğinde Saygı Duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programın devamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında 19 Eylül'ün önemine değinen Dumlu, "19 Eylül, bu toprakları bize vatan kılan azim ve inancın, çelikleşmiş irade unvanını aldığı günlerden biridir. Sakarya Zaferi'nin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği bu anlamlı gün, milletimizin gazilerimize olan sevgi ve vefasının en büyük nişanesidir" ifadelerini kullandı.

Törende daha sonra bir gazi ve bir öğrenci tarafından Gaziler Günü'ne özel şiirler okundu. Duygu dolu anların yaşandığı program, şiirlerin ardından sona erdi.

Törene kent protokolü, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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