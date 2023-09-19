Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü anma töreni

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü'nün 102'inci yıl dönümü vesilesiyle Vilayet Meydanı'nda program yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal Rütbesi' ile 'Gazilik' unvanının vermesinin 102'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanlığı tarafından çelenk sunuldu. Askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı söylendi.

"Bu topraklar bugün olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Başkan Dumlu, kan dökerek vatan olan toprakların Türk milletinin en kutsal emaneti olarak korunacağını belirterek, "Yüce Türk Milletinin varlığından çıkmış şanlı, şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi bugün de yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası hürriyet ve bağımsızlığının en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki; kan dökerek vatan olan bu topraklar bugün olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. 19 Eylül, savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizi şerefle kahramanlık günüdür. Kahraman Gaziler gününüz kutlu olsun. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet, bayrak için 7'den 70'e emperyalist devletlerin Türk'ün saldırısına karşı mücadele ederek bize cennet vatanımızı emanet eden şehitlerimizle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanlı gazisi Bahattin Yalçın 'Vatan için gaziyiz gazi', ardından da Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hande Reyhan Artemel 'Sen Kahraman Gazimiz' adlı şiiri okudu.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasından sonra öğretmenlere yönelik düzenlenen "Gaziler Günü" Konulu Şiir Yarışmasında derece yapan Türkiye Futbol Federasyonu Özel Eğitim Anaokulu öğretmeni Serdar Uyar'a Eskişehir Valisi Hüseyin Aksu hediye takdim etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi üyelerinin Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etmesinin akabinde Gaziler Günü programı Vişnelik Hava Şehitliği ile Kanlıpınar Şehitliği'nin ziyareti ile devam etti.

Gerçekleşen anma programına; Eskişehir Valisi Hüseyin Yıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, şehit aileleri, gaziler, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR